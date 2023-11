La beta di The Finals non sarà estesa sebbene sia stata un successo, termina ora

"Oggi annunciamo la chiusura dell'Open Beta - a partire da ora", ha dichiarato Dusty Gustafsson, community lead di Embark. "Le console sono già offline, ma i giocatori PC potrebbero avere ancora un po' di tempo per giocare. Pubblicheremo un messaggio qui quando l'Open Beta di The Finals sarà completamente offline su tutte le piattaforme. Grazie mille per essere qui con noi, per aver testato con noi e per averci stupito con il vostro entusiasmo".

I giocatori hanno potuto provare gratuitamente il gioco su Steam per un'intera settimana , con un numero massiccio di giocatori contemporanei che hanno salutato il gioco nonostante il lancio di Modern Warfare 3 in accesso anticipato. Dopo una settimana, l'open beta di The Finals è terminata e il periodo di gratuità per il nuovo sparatutto non è stato affatto prolungato.

Embark Studios ha confermato che non estenderà l'open beta di The Finals , nonostante il successo del nuovo FPS multiplayer .

Embark Studios, critiche e successi

The Finals

In un precedente post sul server Discord di The Finals, Gustafsson aggiunge: "Questa Open Beta è stata emozionante per noi - ma non abbiamo intenzione di estendere la beta oltre domenica 5 novembre, come previsto". Per avere un ulteriore punto di riferimento, sappiate che il numero di giocatori su Steam è stato così grande da costringere Embark ad ampliare la capacità dei server.

The Finals è sviluppato da un team di ex sviluppatori di DICE e Battlefield, quindi è chiaro che parliamo di persone che hanno le idee chiare su come gestire un FPS.

Al tempo stesso però The Finals è stato al centro di varie polemiche sull'utilizzo di voci AI al posto di attori reali.

Vi lasciamo infine al nostro provato di The Finals.