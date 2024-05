Nine Sols disponibile, è il nuovo gioco dagli autori di Devotion, che speriamo Steam stavolta non censuri

Nine Sols di Red Candle Games è finalmente disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Si tratta del nuovo gioco dagli autori di Detention e, soprattutto, Devotion, titolo censurato da Steam e GOG sotto le pressioni del governo cinese, per colpa di un'immagine nascosta che irrideva Xi Jinping, il presidente della dittatura cinese.

Insomma, per colpa di una bieca censura, purtroppo accetttata anche dalle compagnie occidentali, abbiamo perso un piccolo capolavoro del genere horror che meriterebbe di essere giocato ancora oggi (lo si può comunque acquistare in formato fisico). RedCandleGames è un team di Taiwan, quindi la Cina non ha potuto chiuderlo direttamente, ma ha provato a fargli terra bruciata intorno, tanto che il nuovo progetto, Nine Sols, è di genere completamente differente rispetto agli altri suoi giochi.