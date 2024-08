Il creatore di Final Fantasy svela qual è il capitolo "più completo" della saga: siete d'accordo con lui?

Se doveste decidere qual è il Final Fantasy più "completo" (attenzione, completo, non migliore, sono due cose diverse) quale sarebbe la vostra risposta? Ovviamente il creatore della saga ha la propria opinione e l'ha condivisa con Inverse.

Le parole di Hironobu Sakaguchi

Sakaguchi ha affermato: "Parlando del Final Fantasy che ritengo 'più completo', credo che Final Fantasy 6 ci si avvicini e si distingua dagli altri Final Fantasy, soprattutto perché è stato l'ultimo Final Fantasy a utilizzare la pixel art in tutta la sua potenzialità visiva".

Alcuni personaggi di Final Fantasy 6

È curioso poi notare che Sakaguchi la pensa diversamente da Nomura, che aveva affermato in precedenza che "avrebbe potuto fare un lavoro migliore" con Final Fantasy 6. "Non mi sento così per molti altri giochi", aveva detto a inizia anno.

L'unico gioco che Sakaguchi apprezza tanto quanto il sesto capitolo è il primo Final Fantasy, perché "il momento in cui lo abbiamo completato e pubblicato sul mercato, mi ha dato un enorme senso di realizzazione e di successo". Sakaguchi spiega che il team "non sapeva cosa stava facendo e come avrebbe reagito il mercato all'epoca", ma questo ha reso il suo successo strepitoso ancora più soddisfacente.

Ricordiamo che Sakaguchi ha diretto i primi cinque capitoli, è stato il produttore fino al decimo e poi ha lasciato la saga e Square Enix. Oramai non ha alcuna voce in capitolo per la direzione di FF, ma è un grande fan di Final Fantasy 14.

Sakaguchi ora sta lavorando a Fantasian Neo Dimension.