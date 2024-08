Fantasian Neo Dimension ha una classificazione ESRB, che parla del gioco del padre di Final Fantasy

In attesa del suo arrivo, previsto per l'inverno 2024, l'ente di classificazione americano ESRB ha condiviso qualche nuovo dettaglio su Fantasian Neo Dimension, catalogato come "E" (ovvero adatto a tutti).

Fantasian Neo Dimension è stato uno dei grandi annunci del Nintendo Direct di giuno, una versione espansa del gioco di ruolo a turno di Mistwalker, il team di Hironobu Sakaguchi (noto autore della saga di Final Fantasy). Sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X | S (esatto, niente Xbox One, non è un errore).

Cosa sappiamo dall'ESRB riguardo a Fantasian Neo Dimension

La descrizione completa recita come segue, in traduzione: "Si tratta di un gioco di ruolo in cui i giocatori assumono il ruolo di un cacciatore di tesori alla ricerca dei propri ricordi perduti. Durante l'esplorazione di un mondo fantastico, i giocatori interagiscono con i personaggi, reclutano i membri del party e affrontano nemici umani e creature fantastiche (ad esempio, golem, scheletri giganti, sentinelle robot) in combattimenti a turni."

"I giocatori possono scegliere tra usare armi corpo a corpo e gli incantesimi da un menu; le battaglie sono evidenziate da esplosioni di luce ed effetti di scuotimento dello schermo. Una creatura boss presenta strisce di sangue sulla maschera e sull'armatura; le immagini non animate ritraggono gocce di sangue sul terreno e sul volto di un personaggio."

"Una manciata di personaggi femminili è disegnata con caratteristiche suggestive (ad esempio, scollatura profonda, lievi oscillazioni del seno). Nel corso del gioco, i giocatori possono incontrare personaggi ubriachi; un'immagine di sfondo raffigura un personaggio che fuma un sigaro".

Vi lasciamo infine alla recensione della prima versione di Fantasian.