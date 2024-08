Instagram, al via la sperimentazione della griglia verticale per i profili

Se c'è però un elemento che è rimasto immutato durante tutti questi anni di attività, questo è sicuramente la griglia dei profili di Instagram, composta da elementi quadrati . Ricordiamo infatti che in origine (e fino al 2015) l'app di Instagram consentiva solo ed esclusivamente l' upload di foto quadrate . Gli stessi sviluppatori di Instagram starebbero testando in particolare una griglia con un nuovo formato verticale : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Possiamo senz'ombra di dubbio definire Instagram come uno dei social network più importanti e influenti dell'ultimo decennio, superando soprattutto negli ultimi anni Facebook in termini di utilizzo da parte degli utenti. Tantissime sono state le funzionalità introdotte nel corso degli anni, partendo dalle Instagram Stories fino ad arrivare ai più recenti reel , che hanno preso sempre più piede nella produzione di contenuti da parte degli utenti affiancandosi ai contenuti fotografici più tradizionali.

Alcuni utenti avrebbero infatti recentemente scovato la nuova implementazione all'interno dell'app, con la presenza di una griglia composta da elementi rettangolari , non più quadrati come nell'impostazione originale del social network, utilizzata fino ad oggi.

Griglia verticale: le lamentele degli utenti

Alle dichiarazioni di Mosseri si sarebbe poi aggiunta Christine Pai, portavoce di Instagram, che nel corso di un'intervista rilasciata al celebre portale The Verge avrebbe specificato che la funzionalità sarebbe attualmente in sperimentazione all'interno di una cerchia stretta di tester selezionati. Tale prova avrebbe sollevato non poche polemiche da parte di alcuni utenti che per anni hanno curato il proprio profilo sulla base del formato quadrato della griglia originale.

L'impostazione attuale della griglia di Instagram

Chiaramente non sappiamo quando questa nuova funzionalità, ancora in sperimentazione, verrà effettivamente introdotta all'interno della versione stabile di Instagram riservata al grande pubblico. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.