Black Myth: Wukong pare già un successo di vendite in Italia su Steam prima dell'uscita

Black Myth: Wukong è disponibile ora per il pre-load sulla piattaforma di Valve, ovvero per la possibilità di eseguire un download anticipato (molto utile considerando che parliamo di un gioco che necessità 130 GB di spazio secondo i requisiti su Steam). Questo e il livello di eccitazione medio per il videogioco d'azione hanno aiutato a portare il videogioco in cima alla classifica dei più venduti.

Il dato è corretto al momento della scrittura di questa notizia ed è valido sia per l'Italia che per l'intero mondo, a dimostrazione che anche il pubblico italiano non vede l'ora di mettere la mani sul gioco d'azione.