PS5 batte persino Nintendo Switch nella classifica dei più venduti in Giappone, ma c'è un motivo

Come ogni settimana la testata giapponese Famitsu ha indicato quali sono i giochi fisici e le console più vendute in Giappone negli ultimi sette giorni. Più precisamente, parliamo delle classifiche tra il 19 agosto e il 25 agosto. Iniziamo con la Top 10 delle piattaforme:

PS5 - 28.008

Switch OLED - 27.530

Switch Lite - 10.776

Switch - 4.653

PS5 Digital Edition - 3.485

Xbox Series X - 225

Xbox Series S - 47

PS4 - 47

Come possiamo vedere, PS5 standard è stata in grado di battere Nintendo Switch OLED, che di norma è in prima posizione. Parte del merito è forse legato al fatto che Sony sta per aumentare il prezzo della propria console, a causa dello Yen debole.