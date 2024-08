Il trailer di lancio di Harry Potter: Campioni di Quidditch mescola gameplay e scene dei film

In vista dell'imminente pubblicazione di Harry Potter: Campioni di Quidditich su PC, console e PlayStation Plus, Warner Bros. Games ha pubblicato il trailer di lancio doppiato in italiano , che potrete visualizzare nel player sottostante.

Che cos'è Harry Potter: Campioni di Quidditch?

Come suggerisce il nome, Harry Potter: Campioni di Quidditch, è gioco basato sul Quidditch, lo sport a base scope volanti estremamente popolare tra i maghi dell'universo creato da J. I giocatori potranno vestire i panni di Harry Potter, Draco Malfoy, Ron Weasley e molti altri personaggi iconici di film e libri. Sarà possibile anche creare il proprio avatar virtuale completamente personalizzabile sia dal punto di vista dell'aspetto fisico che dell'abbigliamento. Una volta in campo potremo giocare nel ruolo di battitore, cacciatore, portiere o cercatore per guidare la nostra squadra alla vittoria.

Harry Potter: Campioni di Quidditch include una modalità carriera dove muoveremo i primi passi alla Tana dei Weasley fino ad arrivare a partite di altissimo livello nella Coppa del mondo di Quidditch, da soli o in compagnia di altri tre amici grazie alla co-op online. Sarà possibile inoltre affrontare altri giocatori in rete con la modalità Partita amichevole e Player vs Player.

Vi ricordiamo che Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile su Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire da martedì 3 settembre. Gli abbonati a PlayStation Plus potranno ottenere il gioco senza costi aggiuntivi al lancio.