Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Active con custodia arrivano a un prezzo bassissimo su Amazon

Le caratteristiche degli auricolari Xiaomi

Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono un prodotto a basso prezzo, perfetto per chi è in cerca di qualcosa che ovviamente non può competere con prodotti di altre fasce di prezzo, ma che funziona e non richiede un grande investimento economico.

La custodia degli auricolari in ricarica tramite cavo

Supportano la cancellazione del rumor per le chiamate, promettono una durata di cinque ore con una carica e 28 ore totali con la custodia e sono impermeabili (livello IPX4, resistenza al sudore). Si collegano con Bluetooth e la custodia si ricarica con un cavo USB (non incluso).