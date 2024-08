The Plucky Squire è tradotto in ben 11 lingue, ma per l'italiano ci sono brutte notizie

A maggior ragione, risulta un peccato che l'italiano sia assente nella lista delle lingue supportate da The Plucky Squire, sebbene questa sia ormai una tendenza alquanto affermata, con gli sviluppatori che tendono a concentrarsi su mercati più ampi e redditizi per questo genere di adattamenti.

Il trailer mostra un'introduzione narrativa del gioco, con varie scenette che raccontano la storia attraverso le numerose lingue supportate da The Plucky Squire, a quanto pare sia attraverso testi che anche i dialoghi, con il parlato che appare dunque tradotto in vari linguaggi diversi.

Devolver Digital ha pubblicato un nuovo trailer per The Plucky Squire , l'interessantissimo adventure che mischia 3D e 2D, incentrato in particolare sulla localizzazione, con il video che mostra la traduzione in ben 11 lingue tra le quali però manca l'italiano , purtroppo.

Niente "Scudiero coraggioso"

Non che questo infici più di tanto la fruizione del gioco, che per il resto si concentra soprattutto sull'azione diretta e risulta comunque facilmente comprensibile a chi conosce qualcuna delle lingue supportate, tra le quali c'è ovviamente l'inglese.

In ogni caso, almeno al lancio abbiamo dunque la conferma che l'italiano non sarà presente in The Plucky Squire.

Questa è dunque la lista delle lingue supportate dal gioco:

Inglese

Spagnolo

Spagnolo (LATAM)

Tedesco

Francese

Portoghese brasiliano

Giapponese

Cinese

Cinese semplificato

Coreano

Russo

Ricordiamo che The Plucky Squire ha la data di uscita fissata per il 17 settembre su PC, PS5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S, con lancio al day one direttamente nel catalogo di PlayStation Plus Extra. Di recente l'abbiamo provato in una versione demo, e ci è decisamente piaciuto.