Il cosplay di Asuna da Sword Art Online di hylishia è una gioia per gli occhi

Sword Art Online è una fonte di ispirazione praticamente sconfinata per i cosplayer, che possono attingere da un variegato cast di personaggi, in particolare quelli femminili. Va detto comunque che la più gettonata è Asuna Yuuki, la protagonista del cosplay di hylishia che vi proponiamo oggi.

Se avete visto l'anime ho letto le versioni cartacee di Sword Art Online allora Asuna non ha bisogno di grandi presentazioni. Si tratta della protagonista femminile dell'opera di Reki Kawahara e il suo ruolo di conseguenza è di grande rilievo in quasi tutti gli archi narrativi della storia, dando una mano a Kirito in tutti i mondi virtuali che esplora.