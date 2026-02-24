0

HONOR Magic V6 è ultra-sottile ma molto resistente: IP68, IP69 e una cerniera in Super Steel

HONOR Magic V6 dimostra che uno smartphone pieghevole ultra-sottile può essere estremamente resistente. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   24/02/2026
HONOR Magic V6

La resistenza di HONOR Magic V6 raggiunge nuovi livelli, dimostrando che un design ultra-sottile può convivere con una solidità strutturale ai vertici della categoria. Grazie a una combinazione di materiali ad alte prestazioni e soluzioni ingegneristiche avanzate, il dispositivo si propone come nuovo punto di riferimento nel segmento degli smartphone pieghevoli.

Per mettere alla prova la sua robustezza, HONOR ha scelto un test estremo e spettacolare: una zipline su un lago, in cui il Magic V6 è stato utilizzato come meccanismo portante principale, sostenendo addirittura il peso di una persona durante l'attraversamento. Una dimostrazione concreta di affidabilità strutturale.

Certificazioni e durabilità dell'HONOR Magic V6

Tra gli elementi chiave della sua durabilità spiccano le certificazioni IP68 e IP69, che rendono il Magic V6 l'unico pieghevole ad aver raggiunto finora entrambi i livelli di resistenza a polvere e acqua. Questo doppio riconoscimento testimonia la capacità del dispositivo di affrontare ambienti complessi e condizioni difficili senza compromettere le prestazioni.

Il nuovo pieghevole HONOR Magic V6 si mostra in anteprima: design ultrasottile e finitura rossa Il nuovo pieghevole HONOR Magic V6 si mostra in anteprima: design ultrasottile e finitura rossa

Fondamentale è anche la nuova cerniera realizzata in HONOR Super Steel da 2800 MPa, un materiale definito come l'acciaio speciale più resistente mai introdotto nel settore commerciale. La cerniera rappresenta il cuore strutturale di ogni foldable e, in questo caso, garantisce integrità, stabilità e durata nel tempo anche dopo numerosi cicli di apertura e chiusura.

Ulteriori dettagli sul display di HONOR Magic V6

Il display contribuisce ulteriormente alla solidità complessiva. Lo schermo interno combina vetro UTG con rivestimenti a bassa riflettività, offrendo un tasso di riflessione pari ad appena l'1,5%, tra i più bassi del settore. Oltre a migliorare la leggibilità in condizioni di forte luminosità, questa soluzione assicura resistenza a graffi, usura e urti, mantenendo un'elevata qualità visiva.

Con il Magic V6, HONOR dimostra che la sottigliezza non è più sinonimo di fragilità. Al contrario, il dispositivo si propone come un vero e proprio riferimento per quanto concerne la durabilità nel mondo dei pieghevoli.

Segnalazione Errore
