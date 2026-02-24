HONOR Magic V6 è ultra-sottile ma molto resistente: IP68, IP69 e una cerniera in Super Steel

Per mettere alla prova la sua robustezza, HONOR ha scelto un test estremo e spettacolare: una zipline su un lago , in cui il Magic V6 è stato utilizzato come meccanismo portante principale , sostenendo addirittura il peso di una persona durante l'attraversamento. Una dimostrazione concreta di affidabilità strutturale.

Certificazioni e durabilità dell'HONOR Magic V6

Tra gli elementi chiave della sua durabilità spiccano le certificazioni IP68 e IP69, che rendono il Magic V6 l'unico pieghevole ad aver raggiunto finora entrambi i livelli di resistenza a polvere e acqua. Questo doppio riconoscimento testimonia la capacità del dispositivo di affrontare ambienti complessi e condizioni difficili senza compromettere le prestazioni.

Fondamentale è anche la nuova cerniera realizzata in HONOR Super Steel da 2800 MPa, un materiale definito come l'acciaio speciale più resistente mai introdotto nel settore commerciale. La cerniera rappresenta il cuore strutturale di ogni foldable e, in questo caso, garantisce integrità, stabilità e durata nel tempo anche dopo numerosi cicli di apertura e chiusura.