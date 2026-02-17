Il nuovo pieghevole HONOR Magic V6 si mostra in anteprima: design ultrasottile e finitura rossa

Tra i protagonisti più attesi del prossimo Mobile World Congress 2026 , in programma a Barcellona all'inizio di marzo, figura anche il nuovo HONOR Magic V6 . Nelle ultime ore il dispositivo è apparso online grazie ad alcune immagini pubblicate sul social cinese Weibo, che ne avrebbero svelato in anticipo il design.

Tuttavia, le immagini mettono in evidenza un comparto fotografico posteriore di dimensioni generose , inserito in un modulo circolare con cornice argentata, soluzione che dona al dispositivo un aspetto distintivo e moderno.

Honor Magic V6: un recente leak suggerisce la possibile data d'uscita del pieghevole, è più vicina del previsto

Le immagini sembrano provenire da un servizio fotografico con sfondo rosso , dettaglio che crea un effetto visivo uniforme e può alterare la percezione del colore effettivo del dispositivo. Dal punto di vista estetico, il Magic V6 non si discosterebbe in modo radicale dal suo predecessore, mantenendo una linea coerente con il design già apprezzato nella generazione precedente.

La batteria dell'Honor Magic V6

Oltre al design, le indiscrezioni parlano di una batteria da circa 7.000 mAh, una capacità particolarmente significativa per uno smartphone pieghevole, soprattutto considerando lo spessore ridotto della scocca. Se confermata, questa scelta potrebbe rappresentare uno dei principali punti di forza del dispositivo, garantendo un'autonomia superiore rispetto a molti concorrenti della stessa categoria.

Per scoprire tutti i dettagli ufficiali su specifiche tecniche, funzionalità e disponibilità commerciale, sarà necessario attendere la presentazione prevista per domenica 1 marzo, quando HONOR dovrebbe svelare completamente il suo nuovo top di gamma pieghevole. Rimaniamo in attesa, dunque, di ulteriori informazioni e conferme. Intanto, come vi sembra?