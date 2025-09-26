Ghost of Yotei a confronto su PS5 e PS5 Pro in un video

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che offre un confronto diretto tra la versione PS5 e la versione PS5 Pro di Ghost of Yotei , la nuova esclusiva PlayStation in arrivo nei negozi il prossimo 2 ottobre.

Performance impeccabili su tutte le piattaforme

Su PS5 Pro ritroviamo le stesse tre modalità, affiancate da un quarto preset: Ray-Tracing Pro, che combina ray tracing e 60 fps. Tutte le opzioni grafiche raggiungono una risoluzione 4K, nativa o upscalata. Più nel dettaglio, la modalità Quality mantiene i 2160p nativi a 30 fps, mentre la Performance arriva a una risoluzione nativa media di 1800p a 60 fps. Il preset Ray-Tracing punta ai 30 fps con una risoluzione nativa generalmente vicina ai 4K, mentre Ray-Tracing Pro raggiunge i 60 fps con una risoluzione variabile tra 1080p e 1440p.

Stando alle analisi svolte da ElAnalistaDeBits, il gioco mantiene senza problemi i 30 o i 60 fps sia su PS5 che su PS5 Pro, indipendentemente dalla modalità grafica scelta. Si segnalano solo lievi cali di frame rate occasionali, che non compromettono l'esperienza complessiva. Il lavoro tecnico di Sucker Punch è stato ampiamente apprezzato, così come la solidità del motore grafico e l'ottimizzazione generale.