Level-5 punta a un grande 2025, con almeno 3 giochi in arrivo tra Inazuma Eleven, Professor Layton e altro

Il nuovo anno potrebbe dunque far tornare di prepotenza il team alle luci della ribalta, dopo un periodo piuttosto lungo in cui Level-5 è rimasta un po' sottotono, anche a causa di difficoltà nello sviluppo di alcuni titoli che hanno scombussolato i piani della compagnia.

Di fatto, vengono confermati i programmi che erano già stati annunciati nel corso dell'ultimo evento Level-5 Vision, durante il quale sono stati presentati numerosi progetti e almeno tre di questi con un periodo di uscita fissato per il 2025, salvo ovviamente eventuali posticipi che, tuttavia, sembrano improbabili al momento.

Almeno tre uscite in contemporanea mondiale

Per il 2025 sono previsti giochi come Inazuma Eleven: Victory Road, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore e Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo.

La cosa notevole di queste uscite, tra l'altro, è il fatto che tutti dovrebbero avere dei lanci contemporanei in tutto il mondo, cosa che rappresenta una vera e propria rivoluzione rispetto all'organizzazione tradizionale di Level-5.

"Spero che il 2025 sia un anno di svolta per Level-5", ha affermato Hino, "Abbiamo in programma l'uscita di tre titoli importanti: Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo, Inazuma Eleven: Victory Road e Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, contemporaneamente in tutto il mondo. Ogni titolo è stato riempito con il fascino di LEVEL-5, ma è stato anche sviluppato con l'obiettivo di offrire un'esperienza completamente nuova", ha spiegato il CEO della compagnia.

"Vogliamo offrire giochi che soddisfino i fan e che facciano loro dire: Questo è proprio quello che stavo aspettando", ha aggiunto Hino nel suo messaggio di fine anno e inizio 2025.