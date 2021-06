Avatar: Frontiers of Pandora, un'immagine di gioco

In occasione dell'Ubisoft Forward, l'evento dell'E3 2021 di Ubisoft, sono state pubblicate alcune immagini di Avatar: Frontiers of Pandora, titolo appena presentato che si è rivelato essere in arrivo solo per l'ultima generazione di macchine da gioco (PC, Xbox Series X e S, PS5 e Stadia).

Trovate le immagini raccolte in una comoda galleria:

Avatar: Frontiers of Pandora è stato presentato con uno spettacolare trailer, che vi invitiamo a vedere.