Nintendo Switch Sports e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sono i giochi più attesi di aprile 2022

Sarebbe stato il mese perfetto per l'uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2 , il quale era in effetti previsto arrivare proprio ad aprile 2022, ma purtroppo il titolo è stato prima rimandato a dicembre e poi è finito in mezzo a una caos ben più grave e importante del semplice mercato videoludico, con il team GSC GameWorld ritrovatosi in piena zona di guerra, da cui speriamo possa uscire al più presto illeso. Uscito di scena questo peso massimo, il mese di aprile è rimasto sostanzialmente scoperto di grosse uscite e l'elezione dei giochi del mese si è allora concentrata su titoli di minore impatto, ma che non mancheranno comunque di interessare una buona quantità di utenti. D'altra parte, è anche giusto dedicarsi a qualche gioco di spessore minore o magari investire un po' di tempo per recuperare il pauroso backlog che ognuno di noi si porta regolarmente dietro.

Un po' di respiro è fisiologico, a questo punto: dopo aver visto arrivare quasi subito uno dei più forti candidati al gioco dell'anno con Elden Ring e poi una sequenza di uscite molto interessanti soprattutto tra Sony e Nintendo con Horizon Forbidden West , Gran Turismo 7 , Kirby e la Terra Perduta e Ghostwire: Tokyo , il prossimo mese ha tutto l'aspetto di un momento di calma in mezzo a questo 2022 finora davvero impressionante, in termini di quantità e qualità di giochi usciti.

Al di fuori della collezione di sport a base di sensori di movimento e multiplayer per Nintendo Switch, il secondo classificato è arrivato davvero a brevissima distanza dal vincitore: si tratta di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker , titolo che può contare su ben due elementi di enorme richiamo in un colpo solo.

Con una lineup composta di giochi così disparati e la mancanza di un unico faro destinato ad attirare l'attenzione di tutti, sono venute fuori con forza le diverse preferenze dei componenti della redazione , cosa che ha portato a un'elezione del gioco più atteso di aprile 2022 decisamente combattuta e vinta infine per un soffio da Nintendo Switch Sports . Il nuovo gioco Nintendo si propone come il seguito spirituale del celeberrimo Wii Sports, forse uno dei titoli più diffusi nell'intera storia del videogioco, dunque non è propriamente un'uscita da prendere sottogamba, anche se è vero che le condizioni e lo spirito del titolo sono sicuramente diversi dalla portata dirompente del gioco che venne distribuito in bundle con Wii. In questo caso, si tratta di un titolo venduto a prezzo pieno e in tempi differenti, dunque i suoi risultati saranno probabilmente diversi, ma resta comunque qualcosa di molto interessante.

Il più atteso dai lettori

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, uno screenshot del gioco

Il risultato del sondaggio diffuso ai lettori di Multiplayer.it è piuttosto indicativo di un mese non propriamente esaltante, per molti: quando l'opzione più votata per il gioco più atteso è "nessuno", oltretutto con una percentuale schiacciante, c'è ben poco da aggiungere sullo scarso coinvolgimento emotivo per questo aprile 2022 videoludico. Tuttavia, prendiamo in considerazione i voti positivi e, tra questi, troviamo che il gioco più atteso del mese in partenza è LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che si conferma dunque uno dei titoli più interessanti di aprile. Emerso tra i preferiti anche presso la redazione, il nuovo action adventure di TT Games promette di portare nella nuova generazione tutte le caratteristiche che hanno reso celebre la serie: azione, umorismo ed enigmi da risolvere con le costruzioni.

Il secondo posto lo troviamo a notevole distanza dal primo e sempre con percentuali piuttosto basse, se si pensa che la maggior parte delle preferenze è andata comunque verso la scelta nichilista "nessuno". Si tratta di Chernobylite, un survival RPG ambientato nei pressi di Chernobyl, ma che ovviamente inserisce al suo interno elementi fantascientifici e horror.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, un'immagine del gioco rimasterizzato

Visto il periodo, l'ambientazione scelta è tragicamente tornata d'attualità e questo ha probabilmente fornito ulteriore visibilità al gioco, oltre all'assenza forzata dell'altro titolo incentrato su questo tema, ovvero S.T.A.L.K.E.R. 2. Al terzo posto, chiude il podio Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, il remaster dell'originale Squaresoft che, anche in questo caso, occupa la classica "quota nostalgia" che non può mancare nelle uscite videoludiche mensili.