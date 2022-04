Pokémon Scarlatto e Violetto: preordine Amazon in sconto per l'esclusiva Nintendo Switch

Nel mentre le offerte Amazon di Primavera 2022 proseguono, sulla piattaforma compare uno sconto sul preordine di Pokémon Scarlatto e Violetto, venduti in coppia. Pokémon Scarlatto e Violetto, insieme, costerebbero circa 120€, ma con questo bundle è possibile acquistarle con uno sconto di 20€. Se si divide l'acquisto con una seconda persona, in pratica si risparmia dieci euro a testa. Vi ricordiamo anche che questo è un preordine a prezzo minimo garantito, quindi - in caso vi siano ulteriori sconti - pagherete la cifra più bassa apparsa su Amazon entro il momento della spedizione, la quale può essere annullata a costo zero. Sono ovviamente sempre disponibili i preordini delle versioni singole, a prezzo standard.

Pokémon Scarlatto e Violetto proporranno una nuova generazione Pokémon e proporranno un open world nel quale città e natura selvaggia saranno parte di un'unica mappa senza caricamenti. La data di uscita è il 30 novembre 2022, solo su Nintendo Switch.

Una zona di Pokémon Scarlatto e Violetto

