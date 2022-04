Vampire: The Masquerade - Bloodhunt su PS5 con audio 3D e supporto al DualSense

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt supporterà su PS5 l'audio 3D e le funzioni avanzate del controller DualSense, così da offrire agli utenti un'esperienza mai così immersiva e coinvolgente.

In uscita il 27 aprile, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt includerà "combattimenti multigiocatore veloci e frenetici con particolare attenzione all'agilità", hanno scritto gli sviluppatori sul PlayStation Blog.

Al fine di rappresentare gli scenari di Praga nella maniera più realistica possibile, gli autori del gioco hanno scattato oltre diecimila foto e scansionato un'enorme quantità di oggetti, come ad esempio il Memoriale di Jan Hus e la statua di Carlo IV.

"Con un ampio panorama sonoro, il suono in Bloodhunt è di importanza vitale poiché consente di identificare le minacce vicine o la direzione da cui vengono sparati i proiettili. In questo modo, l'audio 3D vi aiuterà a prendere decisioni strategiche su come superare in astuzia i vostri avversari", si legge nel post.

"La tecnologia PlayStation Tempest 3D Audio ci permette anche di mettere in evidenza una delle caratteristiche più uniche di Bloodhunt: la verticalità. La tecnologia PS Tempest 3D Audio migliora le possibilità di spazializzare l'audio, consentendo di localizzare i nemici con la massima precisione, anche su un asse verticale."

"Se i nemici stanno sparando dai tetti o da una gru, sarete in grado di determinare la loro posizione in modo più preciso. Mentre andate a caccia tra le strade piovose di Praga, individuare le posizioni dei nemici tramite l'audio sarà facilissimo!"

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, il nostro personaggio appostato su di un tetto

"Con i grilletti adattivi e le vibrazioni del controller DualSense potrete veramente sentire il peso della battaglia mentre provate l'impatto di ogni potente attacco e arma. Ad esempio, i fucili richiedono una pressione maggiore del grilletto, mentre le mitragliatrici possono essere toccate più facilmente ma con una scossa più intensa."

"La luce del controller vi guida anche attraverso il gioco. Si illumina in base al colore della vostra squadra o quando siete stati rintracciati dagli avversari, quindi tenetelo d'occhio. Inoltre, gli altoparlanti del controller DualSense aumenteranno l'immersione con suoni ad alta fedeltà per materiali di consumo o quando vi alimentate di esseri mortali."