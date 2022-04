Vampire: The Masquerade – Bloodhunt ha una data di uscita per PS5 e PC

Gli sviluppatori di Sharkmob hanno annunciato la data di uscita di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt per PS5 e PC. Il vampiresco battle royale free-to-play uscirà dall'early access il prossimo 27 aprile. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer che presenta le funzionalità esclusive della versione PS5 e sono stati svelati i dettagli sulle modalità grafiche per la console ammiraglia di Sony.

Come possiamo vedere nel filmato, Vampire: The Masquerade: Bloodhunt supporterà Tempest 3D Audio di PS5 e il feedback aptico del Dualsense, lo speaker del controller e anche la l'illuminazione per dare indicazioni al giocatore durante le partite. Per la console ammiraglia di Sony saranno disponibili due modalità grafiche, ovvero Quality e Performance. La prima propone 4K e 30 fps, mentre la seconda gira a 60 fps e risoluzione 1440p.

Inoltre da ora è disponibile per il preorder su PlayStation Store il pacchetto "The Founder's Ultimate Edition" al prezzo di 59,99 dollari, che include una maschera da samurai, due skin esclusive e oltre 100 oggetti per la personalizzazione dei personaggi. Sono inclusi inoltre 1.000 token da spendere nel negozio interno del gioco per acquistare ulteriori oggetti o il Battle Pass.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt è un battle royale in salsa action basato sull'universo di Vampire. I giocatori potranno impersonare vampiri appartenenti a vari clan e caratterizzati da poteri e abilità differenti.