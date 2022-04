Bloodstained: Ritual of the Night: trailer annuncia la patch che introduce Aurora di Child of Light

Aurora, la protagonista di Child of Light, è ora un personaggio giocabile di Bloodstained: Ritual of the Night, come annunciato dal trailer che ha accompagnato il lancio della patch gratuita con la novità.

Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di gioco in cui Aurora combatte al posto di Miriam. Le mappe e i nemici sembrano essere identici a quelle del gioco base, boss compresi, ma lo stile di combattimento dell'eroina dipinta a mano è molto differente da quello della protagonista titolare del gioco.

La patch di Aurora per Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. La versione Nintendo Switch arriverà a breve. Purtroppo non si sa nulla sulle altre versioni.

Leggiamo la descrizione ufficiale del filmato:

L'editore 505 Games e lo sviluppatore ArtPlay hanno annunciato che il gioco di ruolo a scorrimento laterale a tema gotico di Koji Igarashi, Bloodstained: Ritual of the Night, si arricchirà della presenza di Aurora, la protagonista del gioco Child of Light di Ubisoft, grazie a una patch gratuita che verrà resa disponibile oggi, giovedì 31 marzo, per PlayStation 5 + PlayStation 4, Xbox Series X|S + Xbox One e per PC su Steam, e GOG.

La versione Nintendo Switch uscirà a breve

Miriam non è nuova ad incrociare il suo destino con personaggi di altre serie di giochi. Ha indossato l'armatura di Shovel Knight in battaglia, è andata a cavallo nelle terre morte di Kingdom Two Crowns, ha affrontato gli orrori di Blasphemous ed è stata una guest star in Mighty Fight Federation. Questa volta a esplorare il Castello di Hellhold sarà Aurora, la protagonista di Child of Light.