Il nuovo trailer di Black Myth: Wukong mostra ray tracing e DLSS su NVIDIA RTX

Black Myth: Wukong supporta ray tracing e DLSS sulle schede video NVIDIA RTX di ultima generazione, mettendo sul tavolo tecnologie particolarmente sofisticate che producono effetti di grande impatto visivo all'interno dell'esperienza action RPG sviluppata da Game Science.

In particolare, il gioco consente di utilizzare il Path Tracing, una modalità avanzata che gestisce luci, ombre e riflessi in maniera assolutamente realistica, ma al contempo richiede parecchie risorse per poter essere utilizzata.

Per questo entra in gioco la Frame Generation del DLSS 3, che va a migliorare sensibilmente le prestazioni generando fotogrammi extra rispetto a quelli effettivi e ricorrendo a NVIDIA Reflex per ridurre la latenza che tale soluzione normalmente produce.