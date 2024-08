Pokémon Trading Card Game Pocket ha una data di uscita ufficiale su iOS e Android

Pokémon Trading Card Game Pocket ha una data di uscita su iOS e Android, annunciata da The Pokémon Company con il trailer che trovate qui sotto: il gioco sarà disponibile a partire dal 30 ottobre, nel tradizionale formato free-to-play.

Contestualmente all'annuncio della data, sono state aperte le pre-registrazioni su App Store e Google Play, che consentono di "prenotare" l'app per scaricarla non appena è possibile farlo e ricevere immediatamente una notifica in tal senso.

Pokémon Trading Card Game Pocket è la versione digitale e mobile del classico Pokémon TCG, che consente di aprire due buste di espansione giornaliere e scoprire di volta in volta le meravigliose illustrazioni in stile retrò dedicate ai celebri personaggi.

Non solo: per questa edizione sono state realizzate speciali carte immersive, dotate di animazioni e movimenti che aggiungono dinamicità e spessore a ogni card al fine di rendere l'esperienza ancora più avvincente.