Vi piacerebbe che qualcuno rimasterizzasse il primo gioco di Insomiac Games? Nightdive sarebbe disponibile

Nelle scorse ore il canale ufficiale di Insomniac Games su X ha dedicato un post a quello che è stato il primo gioco della compagnia: Disruptor. Si trattava di uno sparatutto in prima persona per la prima PlayStation, uscito nell'ormai remoto 1996. Quando si parla dello studio di Marvel's Spider-Man, Disruptor non viene spesso citato, ma considerando il percorso che ha fatto da allora a oggi, non stupisce di sapere che debuttò con un FPS.