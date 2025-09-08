Meta Quest 3 da 512 GB è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Su Amazon è disponibile Meta Quest 3 da 512 GB a 499,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 549 € e il prezzo consigliato di 549,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 9%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del visore Meta Quest 3
Si tratta di un dispositivo di realtà mista con Infinite Display e risoluzione 4K. Potrete giocare e scoprire immagini e scenari incredibilmente realistici, con il doppio delle prestazioni grafiche rispetto a Quest 2 (in base alle prestazioni grafiche della piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 rispetto alla piattaforma Meta Quest 2).
Con questo dispositivo potrete giocare, allenarvi, trasformare ogni luogo nel vostro cinema personale, guardare spettacoli e tanto altro ancora. A contribuire è il comfort eccezionale, grazie al design sottile e alla leggerezza del prodotto. Potrete utilizzare le mani per scorrere i contenuti e digitare su una tastiera virtuale. Inoltre, potrete usare i controller Touch Plus per sensazioni ancora più realistiche.