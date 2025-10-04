6

Obsidian rimuove dai negozi vari suoi giochi: c'è un problema di sicurezza con Unity

Spesso i giochi hanno problemi ma è di solito colpa degli autori che hanno sbagliato qualcosa: in questo caso è colpa del motore di sviluppo Unity che ha costretto Obsidian a rimuovere dalla vendita vari titoli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   04/10/2025
Uno scheletro guerriero di Avowed

Obsidian Entertainment ha annunciato che, a causa di un problema con il motore di sviluppo Unity, ha dovuto togliere dalla vendita tutta una serie di giochi, fino a quando non riuscirà a sistemare il tutto.

L'annuncio è avvenuto tramite i social media e coinvolge ogni negozio e ogni piattaforma.

Quali giochi di Obsidian sono stati rimossi dalla vendita

Tramite Twitter, Obsidian ha scritto: "Una vulnerabilità di sicurezza che ha impatto sui nostri giochi che usano Unity è stata recentemente identificata. Per precauzione e per tenervi al sicuro, abbiamo temporaneamente rimosso i seguenti titoli e prodotti dai negozi digitali nel mentre implementiamo i necessari aggiornamenti per risolvere il problema."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

I giochi sono i seguenti:

  • Grounded 2 Founders Edition
  • Grounded 2 Founders Pack
  • Avowed Premium Edition
  • Avowed Premium Edition Upgrade
  • Pillars of Eternity: Hero Edition
  • Pillars of Eternity: Definitive Edition
  • Pillars of Eternity II: Deadfire
  • Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate
  • Pentiment

Obsidian continua scrivendo: "Ci scusiamo per ogni inconveniente che questo potrebbe aver causato. Il nostro team sta lavorando sulla risoluzione e ripristineremo questi giochi appena sarà possibile. Forniremo informazioni aggiuntive appena saranno disponibili di nuovo. Inoltre incoraggiamo i giocatori che hanno già scaricato questi giochi ad aggiornarli appena la patch sarà disponibile. Grazie per la pazienza e la comprensione".

Grounded 2 riceve il suo primo grosso aggiornamento, è "peloso e spaventoso" Grounded 2 riceve il suo primo grosso aggiornamento, è peloso e spaventoso

Va notato che non tutti i giochi sono stati sviluppati in Unity, come nel caso di Avowed che è stato creato in Unreal Engine: il suo artbook però usa Unity, quindi le edizioni speciali devono essere rimosse. Pentiment invece è completamente realizzato in Unity quindi tutto il gioco deve essere rimosso

#Sviluppatori
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Obsidian rimuove dai negozi vari suoi giochi: c'è un problema di sicurezza con Unity