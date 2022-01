The Witcher serie Netflix stagione 2: un video dietro le quinte ci mostra Kaer Morhen

Netflix ha pubblicato un nuovo video della stagione 2 della serie The Witcher, per mostrare il dietro le quinte di Kaer Morhen, la fortezza degli strighi in un cui si svolgono parte delle puntate.

Il filmato prende alcune clip della serie e le fa commentare dalla troupe che ha lavorato per realizzarla, che ne spiega la concezione di fondo, sia a livello architettonico, sia a livello fotografico. In particolare l'oscurità che permea molti degli ambienti vuole rappresentare i travagli visti dalla fortezza stessa nel corso dei secoli. comunque sia si parla anche d'altro, come delle varie stanze della fortezza e della loro funzione, nonché di alcuni dei segreti che contiene.

Insomma, si tratta di un video davvero interessante, soprattutto se siete appassionati di scenografia e volete saperne di più su certe scelte che sono state fatte. Per il resto potete vedere la seconda stagione di The Witcher su Netflix, dove è disponibile ormai da qualche settimana.

Annunciata anche la lavorazione della terza stagione, di cui è stata conclusa la fase di scrittura. Purtroppo non ha ancora una data d'uscita ufficiale.