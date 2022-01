GOG: nuovo gioco gratis per i saldi invernali, è un GDR roguelike

GOG ha deciso di offrire a tutti un nuovo gioco gratis in occasione dei saldi invernali. Si tratta di Iratus: Lords of the Dead, un GDR roguelike realizzato da Unfrozen e pubblicato da Daedalic Entertainment.

Per riscattare Iratus: Lords of the Dead vi basta semplicemente andare sulla pagina principale di GOG, a questo indirizzo, e cliccare sul pulsante verde "Yes, and claim the game" posto nel banner del gioco. Avete tempo fino alle 15:00 di mercoledì 5 gennaio 2022 per ottenere gratuitamente il gioco.

Iratus: Lord of the Dead è un GDR roguelike a turni ambientato in un universo fantasy oscuro. I giocatori vestiranno i panni del negromante Iratus e guideranno un'armata di non morti per raggiungere il mondo esterno e seminare la morte nei regni dei mortali.

Nel gioco potrete comandare 19 tipi di servitori differenti tra zombie, vampiri, scheletri, mummie e banshee, giusto per citarne alcuni. Il sistema di combattimento è a turni e gioca molto sullo sfruttare i punti deboli degli avversari, che sarà possibile battere anche prosciugando la loro sanità mentale. Lo stile visivo e il sistema di combattimento in parte ricordano quelli dell'acclamato Darkest Dungeon.

Iratus: Lords of the Dead, un'immagine tratta dal gioco

Di seguito i requisiti minimi e consigliati di Iratus: Lords of the Dead:

Minimi

Sistema operativo : Windows 7 - 64 Bit

: Windows 7 - 64 Bit Processore : Intel Core 2 Duo 2.4 GHz

: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz Memoria : 1 GB di RAM

: 1 GB di RAM Scheda video : Open GL 3.2+ Compliant

: Open GL 3.2+ Compliant DirectX : Versione 9.0c

: Versione 9.0c Memoria : 3500 MB di spazio disponibile

: 3500 MB di spazio disponibile Scheda audio: Direct X9 Compatible

Consigliati