Donkey Kong Bananza si mostra in video gameplay ufficiali tra esplorazione e distruzione totale

Tra le novità più attese riguardanti Nintendo Switch 2 c'è sicuramente Donkey Kong Bananza, gioco completamente nuovo che è stato presentato nel corso del Nintendo Direct e si è mostrato più nel dettaglio con ben due video gameplay durante la Nintendo TreeHouse di ieri.

Si tratta di un action platform in 3D molto particolare, che riprende in parte l'impostazione classica da Donkey Kong 64 ma la fa evolvere in maniere completamente nuove, sfruttando soprattutto la possibilità di distruggere le ambientazioni con un'interazione molto avanzata.

Inquadrato in terza persona, Donkey Kong Bananza assomiglia sempre più a un vero e proprio action guardando questi nuovi video di gameplay, con la possibilità di modificare attivamente lo scenario semplicemente scatenando la forza del protagonista.