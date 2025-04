OnePlus 13T non arriverà in Europa, arriva la conferma dalla compagnia

Niente arrivo per OnePlus 13T in Europa

Ci eravamo lasciati giusto qualche giorno fa con il lancio sul mercato cinese di OnePlus 13T (o OnePlus 13s), il nuovo modello compatto della compagnia con una batteria dalla capacità davvero significativa (pari a ben 6260 mAh), soprattutto se paragonata con gran parte degli attuali modelli top di gamma come Samsung Galaxy S26 Ultra o iPhone 16 Pro. Ancora una volta vediamo la presenza del chip Snapdragon 8 Elite al suo interno, protagonista della maggior parte dei top di gamma di quest'anno.

OnePlus 13T

Nel corso di un'intervista rilasciata al noto portale The Verge, una portavoce e chief marketing officer della divisione europea di OnePlus, Celina Shi, ha dichiarato che OnePlus 13T non vedrà la luce in Europa, almeno per il momento. Come se non bastasse, a questo si aggiungono poi le dichiarazioni provenienti da Spenser Blank, a capo del marketing della divisione americana della compagnia, che ha confermato la stessa situazione per quanto riguarda gli Stati Uniti e il Canada. Alla luce di questo, gli utenti europei hanno davanti a sè due uniche opzioni, rispettivamente il modello standard OnePlus 13 e OnePlus 13R, la versione entry-level dotata di chip Snapdragon 8 Gen 3.