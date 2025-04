Clair Obscur: Expedition 33 ha dato una lezione all'industria AAA

Mentre ci si domanda come sia possibile che uno studio così giovane abbia raggiunto un grado d'eccellenza che sembra sfuggire da anni ad alcuni dei publisher più grandi del pianeta, il ritorno e la conseguente evoluzione di dinamiche appartenenti ai JRPG tradizionali - specialmente il sistema di combattimento tattico a turni - hanno inevitabilmente riscaldato l'atmosfera attorno al genere intero. Al contempo, dopo annate segnate dall'inciampo di più di una serie storica, Sandfall Interactive ha scelto di scommettere tutto sui talenti del suo ristretto gruppo di creativi nella scrittura, nella direzione artistica, nella musica e nella costruzione dei sistemi, facendo affidamento su un processo di sviluppo decisamente più agile e più coeso rispetto alle dinamiche dell'industria di prima fascia, quella con cui incidentalmente si è trovato a competere. Clair Obscur: Expedition 33 ha messo in imbarazzo il mercato dei videogiochi AAA ?

Nonostante il lancio di Clair Obscur: Expedition 33 sia ancora molto fresco, l'opera di Sandfall Interactive è già riuscita a raggiungere traguardi più che ragguardevoli, ottenendo una valutazione della critica eccezionale, sfoggiando il voto più alto mai fatto registrare dai giudizi degli utenti su Metacritic, ma soprattutto piazzando oltre un milione di copie al netto della pubblicazione su Game Pass, un risultato assolutamente alieno per una produzione di un team emergente. Se da una parte ci troviamo solamente all'inizio di un percorso che toccherà monitorare con grande attenzione, dall'altra sono già emerse diverse discussioni legate allo straordinario impatto di un progetto la cui particolare natura sembra rimettere in discussione diverse certezze del genere di riferimento e del mercato AAA.

Nel corso dei quattro anni successivi ha avuto inizio la fase di produzione dell'opera prima e la conseguente costruzione dello studio, un periodo durante il quale il team interno è cresciuto fino a contare poco più di 34 persone, diverse delle quali alla prima esperienza in assoluto nel settore. La missione dichiarata dalla compagnia, allora, era la seguente: "Le tecnologie contemporanee consentono finalmente anche agli studi indie di raggiungere valori produttivi di altissimo livello, pur optando per uno stile tridimensionale realistico". Il desiderio dei fondatori era proprio quello di mantenere intatte l'agilità e la libertà creativa tipiche degli studi minori pur impegnandosi nella creazione di mondi e di storie del livello più alto possibile, anche e soprattutto sul fronte della presentazione estetica.

Tuttavia, fu solamente quando ne discusse in privato con Guillermin che gli ingranaggi si misero davvero in movimento, portando alla prototipazione di quello che sarebbe diventato Clair Obscur: Expedition 33 e al conseguente addio definitivo di Broche al colosso francese alle spalle di Assassin's Creed, fra l'altro in un momento in cui non aveva alcuna esperienza di programmazione. Del resto accade sempre più di frequente - basti pensare a casi come quello di 11 Bit Studios o Supergiant Games - che gruppi di esuli di grandi compagnie prendano il largo alla ricerca di libertà e di una dimensione creativa più agile, finendo per conoscere un successo straordinario.

La storia di Sandfall Interactive ha avuto inizio attorno alla seconda metà del 2020, quando l'ex producer di Ubisoft Guillaume Broche (Ghost Recon, The Division) si è convinto a gettare le fondamenta della nuova compagnia assieme al CTO Tom Guillermin (Ubisoft Massive), al COO Francois Meurisse, al compositore Lorien Testard (insegnante di musica), all'art director Nicholas Maxson-Francombe e alla scrittrice Jennifer Svedberg-Yen (entrambi alla prima esperienza nel settore) attorno ai quali ha preso forma l'embrione del nucleo creativo. In realtà Broche stava maturando già da tempo l'idea di realizzare un'opera reminiscente dei vecchi capitoli di Final Fantasy ad alta fedeltà grafica , dunque per certi versi si può affermare che la fase di pre-produzione del progetto d'esordio risalisse a ben prima del momento della fondazione.

Lo svluppo di Clair Obscur: Expedition 33

Avviato nel 2020 dai soli sei membri originali in seguito al concepimento dell'idea da parte di Broche e al prototipo creato con Guillermin, lo sviluppo di Clair Obscur: Expedition 33 è proseguito per i successivi quattro anni e mezzo mettendo al centro del mirino un ritorno in grande stile dei giochi di ruolo a turni, che secondo il fondatore stavano venendo fortemente trascurati dall'industria AAA. I punti di riferimento, senza alcuna sorpresa, sarebbero stati proprio la saga di Final Fantasy e la serie Persona di Atlus, sopra i quali fu eretto lo scheletro della nuova avventura, ma fra le ispirazioni sono state spesso citate anche serie come i soulsborne di FromSoftware.

L'ambientazione della città di Lumiere nel prologo del gioco

"È stato come risvegliare un drago dormiente", ha dichiarato Broche durante la promozione, riflettendo sull'enorme quantità di tempo trascorso da quando opere come Lost Odissey mettevano in scena grandi progetti ad elevata fedeltà grafica basati su sistemi di combattimento a turni. "Se nessuno lo farà, ci penseremo noi", concluse in un'intervista risalente a quel periodo. Oltre a tratteggiare l'essenza del progetto, questo desiderio ha dato forma anche al sistema di combattimento reattivo che si è dimostrato in grado di fondere la tradizione degli RPG a turni con diverse contaminazioni d'azione, prevalentemente legate a dinamiche a base di ritmo, strizzando l'occhio ad altri esponenti del genere ma generando di fatto il ritorno in grande stile che gli appassionati delle serie di bandiera chiamavano a gran voce.

Sul fronte tecnico il passaggio a Unreal Engine 5 si è rivelato un momento pivotale della creazione, tanto che la stessa Epic Games ha scelto di trasformare Clair Obscur: Expedition 33 in una sorta di portabandiera del suo nuovo motore, pubblicando una lunghissima intervista con il CTO Tom Guillermin nella quale si è discusso dell'impatto dell'ecosistema di UE5 sui processi di un team di queste dimensioni, che ovviamente ha finito per sfruttare al massimo tutti gli strumenti disponibili - asset compresi - per snellire la mole di lavoro. In seguito Broche ha trovato un'etichetta in Kepler Interactive, publisher noto per essere gestito in comproprietà da diversi studi di sviluppo indipendenti, portando una riscontrabile crescita nell'ambizione e a un'iniezione di risorse apparentemente aliena a progetti di questa dimensione.

La scelta di Unreal Engine 5 si è sposata con il ritorno del combattimento a turni per un risultato a dir poco eccezionale

Nonostante il cuore creativo di Sandfall Interactive sia tutt'ora composto da circa 34 elementi e una manciata di collaboratori, Clair Obscur: Expedition 33 ha visto la partecipazione di attori esterni - come per esempio il team di supporto all'animazione interamente coreano - nonché di aziende outsourced specializzate in ambiti come il controllo qualità, le conversioni e il team audio, a cui sono ovviamente da aggiungere anche i doppiatori di fama hollywoodiana (come Andy Serkis e Charlie Cox) facendo lievitare parecchio il numero di persone effettivamente coinvolte nel progetto. In passato Broche si è sperticato in lodi pubbliche all'art director Nicholas Maxson-Francombe e al compositore Lorien Testard affermando che "sono geni nel vero senso del termine", ma dopo aver toccato con mano il risultato ci sentiamo di estendere il discorso anche alla scrittrice Jennifer Svedberg-Yen, tenendo conto che si tratta di tre esordienti assoluti. Tutto ciò detto, il frutto di quel lavoro è confluito quattro anni dopo in Clair Obscur: Expedition 33, un gioco che sembra aver rimesso in discussione diverse certezze dei grandi dell'industria, a prescindere dei numeri che gli siedono alle spalle.