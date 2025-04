Il nuovo trailer di Mafia: The Old Country sta per arrivare, ecco quando

Presto sarà presentato il nuovo trailer di Mafia: The Old Country , il nuovo capitolo della celebre serie open world. L'account ufficiale ha infatti annunciato che sarà pubblicato l'8 maggio alle 17:00 (ora italiana) e sarà seguito da una conferenza che si svolgerà alla 20:00 (ora italiana). L'occasione sarà il PAX East, fiera che si terrà dall'8 all'11 maggio al Boston Convention and Exhibition Center e che quest'anno si annuncia come davvero scoppiettante.

Cosa aspettarci dal trailer

L'annuncio del trailer è stato abbastanza stringato. L'account di Mafia: The Old Country parla di un video di gameplay e nulla più.

Insieme all'annuncio è stato pubblicato un breve teaser in cui possiamo vedere il protagonista Enzo estrarre un coltello e puntarlo contro qualcuno. Quindi viene coperto dal logo e dal testo con annunciati data e orario in cui potremo tornare ad ammirare il gioco in azione.

Come ricorderete, Mafia: The Old Country è ambientato nella Sicilia dei primi anni del '900 e racconterà dei fatti che hanno a che fare con la nascita della mafia.

Attualmente è previsto per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, in data ancora da destinarsi.