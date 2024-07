EA svela i contenuti in arrivo in EA SPORTS WRC nel 2024 e a inizio 2025

I dettagli sui contenuti in arrivo

Electronic Arts spiega che, prima ancora della WRC 2024 Season Expansion, sarà possibile accedere al Season 6 Rally Pass. Questo contenuto è disponibile da luglio a settembre e offre una serie di ricompense come caschi, tute da gara e guanti. Si tratta di un modo per completare più facilmente intere collezioni di elementi cosmetici richiesti dagli appassionati.

Le novità in arrivo nel 2024 e oltre in EA SPORTS WRC

Inoltre, per la prima volta in assoluto, sarà possibile ottenere livree per le classi di veicoli oltre a quelli WRC. In questo modo i fan potranno personalizzare ancora di più la propria esperienza di gioco.

Viene poi spiegato che WRC Esports Championship 2024 proporrà una serie di eventi online compresa una fase finale in presenza: altri dettagli arriveranno più avanti, ma la fine della stagione coinciderà con il finale dell'evento.

Altri due DLC sono previsti per l'inverno e l'estate, con nuovi percorsi e non solo.

"La WRC 2024 Season Expansion assicura che i contenuti del nostro gioco rimangano sempre attuali, consentendo ai giocatori di progredire nella loro carriera con l'introduzione di due location incredibili, più veicoli e opzioni di personalizzazione ampliate", ha dichiarato Matthew Battison, Creative Director at Codemasters. "Il Season 6 Rally Pass gratuito offre ai giocatori ulteriori motivi per tornare a giocare, in vista dei nostri grandi progetti per la fine dell'anno".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di EA Sports WRC.