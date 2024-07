Audible, Kindle Unlimited e Music Unlimited: le migliori promozioni per il Prime Day

I Prime Day di Amazon non sono stati solamente l'occasione per la vendita di prodotti fisici come smartphone e notebook, rappresentando anche il momento perfetto per mettere in offerta i propri servizi digitali . Alla luce di questo vendiamo insieme le migliori promozioni offerte dalla compagnia riservate agli utenti Prime per i suoi principali servizi.

Prime Day: Audible, Kindle Unlimited e Music Unlimited in offerta

Per i Prime Day, Amazon offre infatti ben 3 mesi di iscrizione gratuita ad Audible, il servizio proprietario che consente di accedere a migliaia e migliaia di audiolibri di ogni genere, tra cui ad esempio la saga completa di Harry Potter raccontata dal celebre narratore Francesco Pannofino. Ricordiamo che si tratta di un'offerta riservata esclusivamente agli utenti che si iscrivono per la prima volta in assoluto al servizio. Per aderire all'offerta cliccate sul box immediatamente in basso. È poi il turno di Kindle Unlimited, il servizio di Amazon con cui potrete accedere a milioni di libri in formato digitale. In questo caso Amazon offre ben 3 mesi di iscrizione gratuita al servizio, regalando l'accesso a tantissimi libri e riviste in formato digitale, facilmente consultabili tramite smartphone, tablet o notebook. Per aderire all'iniziativa, cliccate sul box che trovate qui sotto. Terminiamo infine con Music Unlimited, di cui Amazon offre 5 mesi completamente gratuiti, con l'accesso a milioni e milioni di brani musicali in streaming in ogni momento. Anche in questo caso è bene sottolineare che si tratta di un'offerta esclusivamente riservata agli utenti che provano il servizio per la prima volta in assoluto. Cliccate sul box immediatamente in basso per aderire all'offerta. Vi ricordiamo infine che tutte e tre le offerte termineranno alle 23.59 di stasera, per cui affrettatevi prima che scadano!