L'evoluzione di Astro Bot in un video che confronta tutti i giochi della serie

Nel video realizzato da ElAnalistaDeBits è chiaro il percorso evolutivo di questo franchise, che ha sfruttato al meglio l'hardware disponibile di volta in volta ponendosi sempre e comunque l'obiettivo di mettere in campo meccaniche di gameplay irresistibili e spesso originali .

Nato fondamentalmente nel 2013, il buffo robottino è stato subito capace di bucare lo schermo ed è per questo che Sony ha deciso di produrre il titolo che lo ha consacrato agli occhi degli utenti PlayStation, ovverosia Astro Bot Rescue Mission per il visore PlayStation VR.

Una grande conferma

Come vi abbiamo raccontato nella recensione di Astro Bot, l'ultima esperienza con Astro per protagonista vanta caratteristiche davvero entusiasmanti e non è certamente un caso che si ponga come il gioco con la media dei voti più alta di tutto il 2024 su Metacritic.

A questo punto manca solo una forte conferma da parte del pubblico, che speriamo premi il talento e gli sforzi di Team Asobi facendo registrare per Astro Bot vendite non distanti da quelle delle più importanti esclusive PlayStation.