I titoli di coda di Astro Bot potrebbero svelare i bot VIP del DLC gratuito, ecco l'elenco

I titoli di coda di Astro Bot potrebbero aver svelato in anticipo alcuni o tutti i personaggi di esclusive PlayStation e non che faranno un cameo sotto forma di bot VIP nel DLC gratuito in programma entro la fine del 2024.

Come notato da alcuni giocatori particolarmente attenti ai dettagli, i crediti che scorrono a schermo dopo la fine dell'avventura della nuova esclusiva PS5 menzionano alcuni giochi che non fanno parte della lunga lista di camei presenti nel gioco base, il che suggerisce la loro presenza nei contenuti aggiuntivi a cui sta lavorando Team Asobi. La lista include giochi recenti come Stellar Blade e Rise of Ronin, ma anche classici come Rayman e Worms.