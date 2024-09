Il DLC gratis di Astro Bot avrà livelli per speedrun, classifiche e Bot VIP, confermata la finestra di lancio

In particolare, ha precisato che si tratta di un espansione contenuta, ma che includerà una funzionalità molto apprezzata dai giocatori di Astro's Playroom, ovvero i livelli da speedrun . Parliamo dunque di stage molto brevi ma intensi e impegnativi, che i giocatori possono affrontare più e più volte per mettersi alla prova e conquistare il tempo migliore. A tal proposito, Doucet ha confermato che avranno delle classifiche online e includeranno nuovi bot basati sulle icone PlayStation assenti nel gioco base.

Tramite un'intervista con il Quest Daily, Nicolas Doucet, il game director di Team ASOBI, ha svelato nuovi dettagli sul DLC di Astro Bot , ribandendo che sarà disponibile entro la fine dell'anno in forma del tutto gratuita per chi ha acquistato il gioco su PS5.

Le parole di Nicolas Doucet

"Sì, abbiamo dei contenuti scaricabili, saranno gratuiti", ha detto Doucet. "Il DLC arriverà quest'anno. Sarà piccolo. Non includerà una quantità enorme di contenuti, ma si concentrerà su una delle caratteristiche che le persone hanno apprezzato in Astro ha apprezzato in Astro's Playroom: le speedrun."

Astro alle prese contro un gigantesco boss piovra in Astro Bot

"In Astro's Playroom c'erano alcune speedrun, e i livelli erano piuttosto brevi, ma con il fascino di poterli rigiocare e continuare ad abbassare il tempo di completamento... con alcuni nuovi bot VIP da salvare, quindi appariranno alcuni personaggi che non abbiamo ancora incluso. Si concentrerà soprattutto sui livelli piuttosto impegnativi. Ma se possiamo, vorremmo inserire anche qualcosa di un po' semplice, qualcosa che possa piacere a tutti i giocatori. Ma non ne siamo troppo sicuri. Ma nuovi contenuti impegnativi arriveranno sicuramente in futuro".

Alla domanda se i livelli speedrun del DLC di Astro Bot includeranno le classifiche online, Doucet ha confermato con un semplice "Sì".

Alle parole di Doucet si aggiungono le informazioni della testata VGC, che durante una visita agli studi di Team Asobo si è fatta un'idea del possibile numero di nuovi livelli che verranno aggiunti in Astro Bot con questo DLC gratuito.