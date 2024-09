Quanti livelli gratuiti aggiungerà Astro Bot? Le prime dichiarazioni su numero e tipo di contenuti

Astro Bot è disponibile da oggi, ma alcuni giocatori probabilmente staranno pensando al futuro e a quando arriveranno nuovi contenuti. Non parliamo infatti di un videogioco in grado di impegnarci per centinaia di ore e nuovi livelli sono più che graditi, soprattutto se gratuiti .

I nuovi livelli per Astro Bot

Secondo quanto indicato dal sito, lo scorso mese un giornalista ha visitato gli studi di Team Asobi e in tale sede la compagnia ha suggerito che i piani iniziali includono la pubblicazione di dieci livelli di sfida e cinque livelli di speedrun come contenuti post-lancio in Astro Bot.

VGC afferma però che non ha la certezza che questi numeri siano corretti anche in questo momento. È possibile che Team Asobi abbia aumentato il numero di livelli da allora, oppure che abbia deciso che alcuni di questi non siano ancora pronti per la pubblicazione e potrebbe aver deciso di rimandarli.

In ogni caso, è chiaro che vi siano vari contenuti in arrivo per Astro Bot e basterà attendere per la loro pubblicazione. Se la qualità del gioco base - di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito nella nostra recensione - è una testimonianza di quanto ci aspetta in futuro, allora i nuovi livelli potrebbero essere ottimi.

Infine, vi segnaliamo che Astro's Playroom sta facendo una festa per il lancio di Astro Bot: ci parteciperete?