L'annuncio di Nintendo Switch 2 ha fatto schizzare le azioni della compagnia al massimo valore da 52 settimane

I primi risultati non sono tardati ad arrivare: all'apertura della borsa, come riportato da Serkan Toto di Kantan Games, il prezzo delle azioni Nintendo è salito a 15,77 dollari , il punto più alto registrato negli ultimi mesi, a dimostrazione di un balzo effettuato proprio dopo la presentazione di Nintendo Switch 2 , a prescindere da un trend comunque positivo.

Gli investitori sono felici della continuità con Nintendo Switch

Per la precisione, il valore raggiunto all'apertura della borsa nelle ore scorse rappresenta il più alto nelle ultime 52 settimane per le azioni Nintendo, cosa che rappresenta praticamente il punto masso in un intero anno.

Il retro di Nintendo Switch 2

Commentando i risultati, Serkan Toto ha riferito a VGC che gli azionisti a quanto pare sono particolarmente soddisfatti della presentazione di Nintendo Switch 2 e in particolare che la console abbia un approccio più cauto rispetto a quanto fatto in precedenza dalla compagnia tra una generazione e l'altra.

In sostanza, gli investitori tifavano per un'evoluzione di Nintendo Switch che non si discostasse molto dalle caratteristiche della console in questione, dunque il fatto che la nuova macchina corrisponda effettivamente a quanto emerso dai leak, come una rielaborazione migliorativa della generazione precedente, è visto molto di buon occhio.

"Gli investitori temevano una situazione analoga a quella di Wii U, in cui Nintendo cerca di sperimentare o di innovare eccessivamente, ma non riesce a soddisfare le richieste degli utenti", ha spiegato Toto. "Per questo motivo, la comunità finanziaria è sicuramente sollevata per quanto riguarda Switch 2. Per questo ciclo di transizione, gli investitori speravano in un approccio iterativo più simile a quello di iPhone, e Nintendo ha certamente risposto alle aspettative da questo punto di vista".

Da un punto di vista più personale, l'analista sostiene che i leak hanno sicuramente rovinato la sorpresa, ma anche a prescindere da questi il video di Nintendo Switch 2 non ha certamente lo stesso impatto di quello originale di presentazione del primo Nintendo Switch, nel 2016. In ogni caso, la presentazione più importante sarà quella che arriverà con il prossimo Nintendo Direct dedicato, annunciato per il 2 aprile 2025, e nel quale verranno probabilmente mostrati i primi giochi per la console.