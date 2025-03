One UI 7 con Android 15 arriva sui Galaxy più vecchi: ecco quali smartphone Samsung avranno l'aggiornamento

One UI 7 arriverà su questi dispositivi a partire dal 7 aprile 2025, mentre ricordiamo che è già disponibile per il Samsung Galaxy S25.

Samsung sta per iniziare la distribuzione graduale dell'aggiornamento One UI 7, basato su Android 15. La nuova interfaccia debutterà sui modelli di punta Galaxy S24, Z Fold6 e Z Flip6 , per poi estendersi nelle settimane successive a un'ampia gamma di dispositivi, tra cui le serie S24 FE, S23, Z Fold5 e Z Flip5, e i tablet Tab S10 e Tab S9.

Le novità dell'aggiornamento

Le novità della One UI 7 riguardano soprattutto la personalizzazione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale. La nuova interfaccia mira a semplificare l'interazione con l'utente, offrendo funzionalità intuitive e personalizzate. Tra le principali spiccano la riprogettazione della schermata Home e dei widget One UI. La Now Bar, una nuova barra informativa, fornisce invece aggiornamenti in tempo reale direttamente sulla schermata di blocco, consentendo di visualizzare notifiche dinamiche come i progressi di una corsa o i controlli della riproduzione musicale.

L'IA è al centro dell'esperienza One UI 7, con strumenti come AI Select, che fornisce raccomandazioni contestuali, e Writing Assist, che aiuta a riassumere e formattare testi. Draw Assist consente di creare contenuti multimediali combinando testo, immagini e schizzi, mentre Audio Eraser permette di rimuovere i rumori indesiderati dai video.

L'integrazione dell'IA si estende anche alle impostazioni, dove è possibile utilizzare il linguaggio naturale per trovare rapidamente le opzioni desiderate. Ad esempio, si può scrivere o dire "I miei occhi sono stanchi" per attivare la modalità Eye Comfort Shield.

E voi avete già avuto modo di sperimentare l'ultima interfaccia Samsung? Che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre la compagnia coreana è un po' in crisi: il capo ha lanciato l'allarme: "È una situazione agisci o muori".