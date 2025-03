Crisi Samsung, l'allarme del capo: "È una situazione agisci o muori"

Samsung è di fronte a una sfida cruciale. Il capo dell'azienda, Lee Jae-yong (aka, Jay Y. Lee), ha lanciato un messaggio allarmante ai dirigenti, parlando di una "questione di sopravvivenza". Questa dichiarazione, riportata da fonti di Yonhap, arriva in un momento in cui il colosso sudcoreano sta affrontando difficoltà in diversi settori chiave .

La crisi di Samsung

Già l'anno scorso, l'azienda aveva adottato misure drastiche, come l'introduzione della settimana lavorativa di sei giorni per i dirigenti, nel tentativo di "infondere un senso di crisi". Ma le difficoltà non si limitano ai semiconduttori. Anche le quote di mercato di televisori, smartphone e delle redditizie vendite di DRAM sono in calo.

Il capo di Samsung Lee Jae-yong

Questo quadro preoccupante ha spinto il capo di Samsung a lanciare un appello ai dirigenti. "È una situazione agisci o muori", ha sottolineato Lee nel video indirizzato a 2.000 dirigenti della compagnia: "Dobbiamo riflettere profondamente, a partire dai vertici," ha dichiarato Lee, "Dobbiamo investire per il futuro, anche se ciò significa sacrificare i profitti immediati."

Come parte del "seminario", i dirigenti hanno ricevuto anche una placca di cristallo grande quanto un biglietto da visita, incisa con le parole: "Le persone di Samsung che sono forti nelle crisi, brave nelle inversioni di tendenza e feroci nella competizione," rafforzando l'appello dell'azienda alla resilienza.

La dichiarazione di Lee Jae-yong evidenzia la gravità della situazione e la determinazione di Samsung a reagire. Intanto Samsung ha ridotto le commissioni del Galaxy Store per i giochi dal 30% al 20%.