Su PlayStation Direct sono aperte le prenotazioni per la Collector's Edition di Death Stranding 2: On the Beach, la lussuosa edizione ricca di extra fra cui l'enorme statua di Magellan Man che potete vedere qui sotto, nel video pubblicato da Kojima Productions.

Per effettuare il preorder basta visitare la pagina di Death Stranding 2: On the Beach su PlayStation Direct e selezionare appunto la Collector's Edition, disponibile al prezzo di 249,99€ in esclusiva su PS5. Per il momento il prodotto viene dato come disponibile.

Come già riportato, la Collector's Editon del nuovo titolo diretto da Hideo Kojima include i seguenti contenuti: