Animal Crossing: New Horizon è il gioco più venduto di sempre in Giappone

Animal Crossing: New Horizon è diventato il gioco più venduto di sempre in Giappone, con i suoi oltre 10 milioni di copie vendute: lo ha annunciato Nintendo nell'ambito dell'ultimo report finanziario.

Nella lista dei giochi Nintendo Switch più venduti a livello internazionale, Animal Crossing: New Horizons occupa la seconda posizione con 37,62 milioni di copie, dietro Mario Kart 8 Deluxe con i suoi 43,35 milioni, ma in patria le cose sono andate diversamente.

"Fin dal lancio di Nintendo Switch, tredici diversi titoli hanno superato i 10 milioni di copie vendute a livello globale", si legge nel report pubblicato nelle scorse ore dalla casa di Kyoto.

"Incidentalmente, per Animal Crossing: New Horizons tali numeri sono stati totalizzati già nel solo territorio nipponico, superando ampiamente i 6,81 milioni di copie di Super Mario Bros. e rendendolo il gioco più venduto di sempre in Giappone."

Ci troviamo insomma di fronte a un altro record, l'ennesimo, per il celebre life simulator, il cui successo è stato in parte determinato anche dalla concomitante pandemia e dalle restrizioni che ha portato in termini di lockdown.

Aspetti che in ogni caso non sminuiscono la qualità dell'esperienza confezionata da Nintendo, come abbiamo avuto modo di specificare nella recensione di Animal Crossing: New Horizons.