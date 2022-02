Phantom Breaker: Omnia, nel video esclusivo Waka e Shizuka combattono

Phantom Breaker: Omnia è un interessante picchiaduro bidimensionale in arrivo su PS4, PC, Nintendo Switch e Xbox One il 15 marzo 2022. Rocket Panda Games ci ha concesso in esclusiva un video che mostra due delle combattenti, Waka e Shizuka, mentre si esibiscono in un complesso, spettacolare e letale scontro, molto coreografico.

Dal video si capisce che Phantom Breaker: Omnia è un prodotto che si rivolge ai giocatori vecchia scuola. Non solo la grafica bidimensionale ricorda quella dei classici a 16-bit, ma anche le animazioni, i movimenti e la concatenazione delle mosse richiamano i grandi picchiaduro del passato. Sarà interessante capire, dunque, se anche il livello di complessità tecnica e di rigorosità del gameplay saranno quelli di una volta o se gli sviluppatori avranno fatto qualche concessione alla modernità, rendendo, per esempio, le combo meno complesse.

Phantom Breaker: Omnia amplia ed estende Phantom Breaker: Extra, un gioco di combattimento anime 2D 1 contro 1 originariamente pubblicato da Mages nel 2013. Il gioco presenta 2 personaggi ospiti, Kurisu Makise di Steins;Gate e Rimi Sakihata di Chaos;Head, oltre a due novità assolute create appositamente per Phantom Breaker Omnia.

