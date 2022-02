Epic Games Store: gioco gratis del 3 febbraio 2022 disponibile, link per il download

C'è un nuovo gioco gratis disponibile per il download dall'Epic Games Store a partire da oggi, 3 febbraio 2022: si tratta di Yooka-Laylee and the Impossible Lair, il coloratissimo platform sviluppato da Playtonic.

Potete scaricare il gioco dalla pagina di Yooka-Laylee and the Impossible Lair su Epic Games Store fino alle 16:59 del 10 febbraio 2022.

Come abbiamo scritto nella recensione di Yooka-Laylee and the Impossible Lair, la nuova avventura dei buffi personaggi creati dagli autori di Banjo-Kazooie adotta meccaniche platform tradizionali in un contesto a due dimensioni e mezzo.

"Yooka e Laylee sono tornati in una nuovissima avventura platform di Playtonic Games! Il malvagio Capital B sta tramando qualcosa, e la coppia di amici deve tornare in azione per salvare la situazione", si legge nella sinossi ufficiale del gioco.

"Per fermare il suo piano malvagio di usare un dispositivo chiamato "Hivemind" per mettere sotto scacco un intero regno di api, i nostri eroi dovranno superare la tana di Capital B: l'Impossible Lair."

"Le cose sembrano farsi difficili, ma con l'aiuto della regina Phoebee e del suo Royal Beettalion, Yooka e Laylee potrebbero cavarsela!"

Yooka Laylee and the Impossible Lair, una sequenza esplorativa

Per giocare con Yooka-Laylee and the Impossible Lair dovrete possedere un PC che soddisfi i seguenti requisiti:

Yooka-Laylee and the Impossible Lair, requisiti minimi



Processore: Intel Core i3 2125, AMD A8 6600K

Scheda video: NVIDIA GTX 650, AMD HD 5770

Memoria: 6 GB di RAM

Storage: 6 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64 bit

Yooka-Laylee and the Impossible Lair, requisiti raccomandati