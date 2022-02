Leggende Pokémon: Arceus è la strada giusta per Game Freak?

Chi ci ha giocato - e non si è limitato a guardare qualche stream prima o dopo la release - ha riconosciuto il suo valore quantomeno sul fronte dell'innovazione: è il primo capitolo in tanti anni a fare effettivamente qualcosa di nuovo e a gettare basi importanti per il futuro della serie. Se questa, però, sia davvero la strada giusta da percorrere nei prossimi anni, è tutto da vedere. Nelle prossime righe cercheremo d'inquadrare meglio i punti di forza del gioco, ricordandovi che potete sempre leggere la nostra recensione di Leggende Pokémon: Arceus e farci sapere cosa vorreste vedere in un eventuale seguito e come Game Freak - che magari potrebbe leggervi e magari no - potrebbe migliorare la nuova formula.

Con oltre 1 milione e mezzo di copie vendute nei primi tre giorni nel solo Giappone, Leggende Pokémon: Arceus si appresta a diventare uno dei giochi di maggior successo di quest'anno. Perché Pokémon, checché se ne dica, vende sempre: voti, recensioni, influencer e streamer non cambieranno mai questa semplice verità. Chi era interessato prima, probabilmente l'aveva prenotato da mesi, e chi non era interessato... magari alla fine l'ha comprato lo stesso.

La grafica non è tutto...

Leggende Pokémon: Arceus, i Seal sulla riva della Costa Oltremare

Ma anche l'occhio vuole la sua parte e negarlo sarebbe ipocrita. Ognuno dà a questo aspetto il peso che ritiene opportuno e noi, pur riconoscendo una realizzazione tecnica abbastanza mediocre, in sede di recensione non ce le siamo sentiti di bocciare Leggende Pokémon solo per la sua grafica. Perché se è vero che su Switch si è visto di molto meglio, è altrettanto vero che si è visto pure peggio.

Detto ciò, è innegabile che l'hardware Nintendo può e avrebbe dovuto fare di più. È comprensibile che Game Freak sia sceso a compromessi per raggiungere e mantenere una certa fluidità - che non era per nulla scontata, specie dopo i primi trailer del gioco - ma sulla console ibrida abbiamo giocato a titoli open-world del calibro di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Xenoblade Chronicles 2, Monster Hunter Rise e The Witcher 3, quindi sappiamo per certo che la console Nintendo avrebbe potuto restituirci immagini meno imbarazzanti.

Leggende Pokémon: Arceus, il professor Laven sarà il nostro mentore

Tuttavia bisogna anche ammettere che ogni giocatore ha un livello diverso di tolleranza, e se c'è qualcuno che inorridisce davanti alla prima texture low-res e proprio non se la riesce a togliere dalla testa, c'è anche chi guarda il bicchiere mezzo pieno. Noi a Leggende Pokémon non abbiamo riconosciuto soltanto i difetti marcati - che possono essere una bassa conta poligonale, gli interni ripetitivi o l'aliasing ai limiti della denuncia - ma anche i pregi come l'illuminazione curatissima nel ciclo giorno/notte, la suddetta fluidità che garantisce un'esplorazione scorrevole e frenetica, l'effettistica, la direzione artistica e la modellazione dei pokémon e tanti altri piccoli particolari che sottolineano una cosa: sì, c'è un'incapacità di fondo di Game Freak e magari anche una concreta dose di pigrizia, ma anche tanto affetto, tanta passione, e non possiamo e vogliamo credere che tutti gli omini che hanno programmato il gioco siano spietati mercenari senza scrupoli.

Perciò, sì, avete ragione a essere arrabbiati perché Leggende Pokémon poteva essere molto di più, specialmente perché è un marchio dalle risorse pressoché infinite e, sebbene non si conosca l'effettivo budget dietro allo sviluppo, è difficile se non assurdo credere che il problema sia stato economico. D'altra parte, il gioco diverte e coinvolge come pochissimi Pokémon avevano fatto negli ultimi anni.

Leggende Pokémon: Arceus, Starly e Bidoof a zonzo per la Landa Ossidiana

Ha risvegliato la passione per la serie in chi l'aveva trascurato o proprio abbandonato, provando a fare qualcosa di nuovo e sicuramente più fedele al concept originale - "Gonna catch'em all!", ricordate? - e giocato nelle giuste condizioni, vale a dire in portabilità e possibilmente con una Switch OLED che ne metta in risalto i colori vivaci, tanti problemi grafici passano in secondo piano.

Tuttavia, quei problemi ci sono, e Game Freak dovrà stare attenta alle sue prossime mosse. Leggende Pokémon ha superato il nostro test perché è un gioco valido, al netto delle spigolosità che abbiamo descritto nella recensione, e perché è un esperimento convincente, un nuovo inizio su cui costruire. Tra un anno o due, quando vedremo un sequel, una lavorazione al risparmio non sarà più tollerabile.