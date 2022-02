Apex Legends: Ribellione, un trailer presenta Mad Maggie

L'editore Electronic Arts e lo sviluppatore Respawn Entertainment hanno pubblicato un trailer di Apex Legends dedicato a Mad Meggie, nuova leggenda che sarà aggiunta negli Apex Games con l'aggiornamento Ribellione, che arriverà l'8 febbraio 2022.

Signora spietata della guerra e autoproclamatasi combattente per la libertà, Mad Maggie si ritrova in Apex Legends: Ribellione costretta a diventare la nuova Leggenda degli Apex Games come punizione per i suoi feroci attacchi nella Frontiera. Nonostante l'ingresso nell'Arena sia una condanna a morte, Maggie cerca di ribaltare la situazione sui suoi aspiranti carnefici e far crollare i giochi.

Leggiamo quali sono le abilità di Mad Meggie:

Passiva - L'ira dei Signori della Guerra: Maggie può sentire quando c'è sangue nell'acqua. Quando infligge danni ai suoi nemici, questi vengono evidenziati per un breve periodo di tempo, rendendole più facile rintracciarli. E non preoccuparti di correre: Maggie si muove ancora più velocemente quando porta un fucile a pompa.

Tattica - Trapano antisommossa: Nessun luogo è sicuro. Il Trapano Antisommossa di Maggie si attacca agli oggetti e brucia i nemici che si sono nascosti dall'altra parte, facendoli uscire allo scoperto.

Ultimate - Palla da demolizione: L'incarnazione dell'amore di Maggie per la distruzione, la Palla da Demolizione lascia aumenti di velocità nella sua scia quando viene lanciata, ed esplode brutalmente al contatto con i nemici.

Apex Legends: Ribellione sarà disponibile a partire dall'8 febbraio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam.