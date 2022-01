Whatsapp e messaggi vocali: nuove opzioni importanti in arrivo a breve

Whatsapp sta per ricevere un importante aggiornamento per quanto riguarda, in particolare, la gestione dei messaggi vocali, ormai particolarmente diffusi fra molti utenti della popolare app di messaggistica, con opzioni già emerse in beta e di prossimo arrivo per tutti gli utenti.

In particolare, si tratta di un nuovo modo di ascoltare i messaggi vocali: finora, questi potevano essere ascoltati soltanto avviando la riproduzione della registrazione all'interno della stessa chat in cui tali messaggi sono stati avviati, cosa che costringe, in pratica, a mantenere lo smartphone fermo durante la riproduzione.

Whatsapp, screenshot di quello che dovrebbe essere il nuovo lettore dei messaggi vocali

Per gli amanti del multitasking, la cosa può risultare piuttosto fastidiosa, visto che rende impossibile fare qualsiasi altra cosa mentre si ascolta il messaggio, ma un'importante novità dovrebbe risolvere il problema: secondo quanto riportato dal solito WABetaInfo, che finora ha fornito sempre informazioni affidabili sulle novità in arrivo per la popolare app di messaggistica, sembra che sia presto possibile ascoltare i messaggi anche al di fuori della chat.

In base all'immagine riportata qui sopra, sarebbe in arrivo una variazione del software con modifica dell'interfaccia, in grado di consentire l'ascolto dei messaggi vocali anche in altre sezioni di Whatsapp, con un lettore che compare in sovrimpressione sullo schermo e la possibilità di mettere in pausa l'audio, eventualmente.

Non sappiamo ancora quanto questo update verrà messo a disposizione, ma non dovrebbe volerci molto. Tra le altre novità recenti, era emerso il fatto che l'Ultimo Accesso non fosse più visibile agli sconosciuti, per proteggere la privacy.