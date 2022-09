Wild Hearts di EA e Koei Tecmo potrebbe arrivare prima del previsto, per Jeff Grubb

Wild Hearts è il nuovo gioco sviluppato da Omega Force, team interno a Koei Tecmo, e pubblicato da Electronic Arts sotto etichetta EA Originals e in attesa della presentazione fissata per oggi arriva intanto il dettaglio del possibile periodo di uscita, che potrebbe essere piazzato prima del previsto, all'inizio del 2023.

Questo, almeno, è quanto riferisce Jeff Grubb, giornalista/insider di VentureBeat che è intervenuto su Giant Bomb per riferire quanto ha sentito sul nuovo progetto.

Wild Hearts, un'illustrazione

Wild Hearts sarebbe il titolo da parte di "partner" di cui si vociferava da tempo e che sarebbe previsto per l'inizio del 2023, dunque a breve distanza dal suo annuncio, considerando che questo è avvenuto solo questo mese.

In seguito abbiamo avuto notizia del nome del gioco e della data della presentazione ufficiale, che è fissata proprio per oggi, 28 settembre 2022, alle ore 16:00, dunque manca davvero poco a scoprire qualcosa di più al riguardo. Per il momento, sappiamo che il titolo in questione è un "gioco di caccia" ambientato nel Giappone feudale.

Nonostante Omega Force sia un team famoso per i suoi numerosi action di tipo musou, è possibile che Wild Hearts sia qualcosa di diverso, forse più vicino allo stile di Monter Hunter, come farebbe intuire la sua descrizione. D'altra parte, alcuni degli autori hanno lavorato in precedenza a Toukiden, e questo nuovo titolo potrebbe riprendere qualcosa di quel particolare stile.