Installare due giochi Steam con lo stesso nome non è consigliato: uno viene sovrascritto

Capirete da soli che non è facilissimo trovare due giochi con lo stesso nome e installarli contemporaneamente. Comunque sia, l'utente Reddit maciej0s123 ha sperimentato il problema con i "Synergy", due titoli diversi che condividono la stessa cartella d'installazione. Semplicemente, il secondo gioco che viene installato sovrascrive i dati del primo.

Il primo Synergy è un gestionale cittadino del 2025 sviluppato da Leikir Studio, mentre l'altro è una mod gratuita realizzata dalla community per Half-Life 2, disponibile online da quasi 20 anni. Come spiegato dall'autore del post, installando prima il gestionale del 2025 e poi la mod di Half-Life 2, "tentare di avviare il primo gioco farà sì che si avvii il secondo."

Ma perché succede tutto questo? La causa più probabile è che Steam non assegna directory di installazione dedicate ai singoli giochi. Detta in altre parole, non esiste alcuna garanzia che i nomi delle cartelle non si sovrappongano. Sebbene ogni app su Steam sia rappresentata da un numero identificativo unico, chiamato App ID (il numero che compare nell'URL dei giochi su Steam), sono gli sviluppatori a decidere liberamente il nome della cartella di installazione del proprio gioco. La maggior parte dei titoli usa semplicemente il nome del gioco, e questo raramente crea problemi. Tuttavia, quando due giochi hanno lo stesso nome, gli sviluppatori devono adottare delle contromisure per evitare problemi.

Molte piattaforme, come il Microsoft Store, il Google Play Store e l'App Store di Apple, assegnano directory di installazione basate sugli ID di ciascuna app scaricata. Ciò significa che, anche se due applicazioni condividono lo stesso nome, verranno comunque collocate in cartelle separate, determinate dal loro numero identificativo. Steam, invece, è stato originariamente progettato per distribuire e gestire giochi sviluppati sul Source Engine di Valve, quindi è comprensibile che non sia stato pensato per evitare la sovrapposizione dei nomi delle cartelle.

L'autore del post sembra aver contattato il Supporto Steam riguardo al problema, ma ha ricevuto una risposta piuttosto vaga: l'operatore ha dichiarato di non poter fornire informazioni su futuri aggiornamenti o correzioni. Come soluzione temporanea, molti commentatori su Reddit hanno suggerito di rinominare manualmente le cartelle sul PC e modificare i valori installdir nei file delle cartelle steamapps dopo aver installato il primo gioco. Fortunatamente, attualmente non esistono molti giochi su Steam con titoli sovrapposti, ma poiché la piattaforma continua ad ampliare costantemente la propria libreria (specie grazie ai titoli indie), problemi simili potrebbero diventare più frequenti in futuro.